"Скорпион" занял первое место в турнире по тактической стрельбе

На базе воинской части 52806 Министерства обороны Кыргызской Республики в память о майоре М.А. Байтемирове состоялся турнир по скоростной тактической стрельбе среди силовых структур и ведомств, подразделений специального назначения Вооруженных Сил КР.

В соревнованиях приняли участие представители всех силовых структур Кыргызстана, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки, слаженности и профессионализма.

В турнире приняли участие 17 команд от различных силовых ведомств, в том числе от Министерства обороны, Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), и других правоохранительных и силовых структур.

Участники выполняли упражнение в двух огневых точках, которое включало элементы тактического десантирования с вертолёта и скоростной стрельбы, оказания первой медицинской помощи с эвакуацией с поля боя, освобождения заложника со штурмом здания, тактического маневрирования и взаимодействия внутри группы в условиях, приближенных к боевым. Задания требовали высокой концентрации, слаженности действий и точности выполнения. Судейская коллегия оценивала точность, время выполнения задания, соблюдение тактических требований и уровень взаимодействия в команде.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - спецподразделение "Скорпион" Министерства обороны КР

2 место - спецподразделение Пограничной службы ГКНБ "Бору"

3 место - спецподразделение ГКНБ "Альфа".

Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников турнира, а также выразили благодарность за активное участие и стремление к совершенствованию боевых навыков.

В завершение турнира состоялась церемония награждения, в ходе которой победители и участники были отмечены кубками, медалями и почетными грамотами, вручёнными командиром воинской части 52806. Особые слова благодарности были адресованы всем участникам за проявленные навыки, боевой дух и стремление к совершенствованию.

Подобные турниры способствуют не только развитию прикладных навыков у бойцов, но и укреплению сотрудничества между силовыми структурами Кыргызской Республики, что особенно важно в современных условиях обеспечения национальной безопасности.