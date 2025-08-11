Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

"Скорпион" занял первое место в турнире по тактической стрельбе

153  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На базе воинской части 52806 Министерства обороны Кыргызской Республики в память о майоре М.А. Байтемирове состоялся турнир по скоростной тактической стрельбе среди силовых структур и ведомств, подразделений специального назначения Вооруженных Сил КР.

В соревнованиях приняли участие представители всех силовых структур Кыргызстана, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки, слаженности и профессионализма.

В турнире приняли участие 17 команд от различных силовых ведомств, в том числе от Министерства обороны, Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), и других правоохранительных и силовых структур.

Участники выполняли упражнение в двух огневых точках, которое включало элементы тактического десантирования с вертолёта и скоростной стрельбы, оказания первой медицинской помощи с эвакуацией с поля боя, освобождения заложника со штурмом здания, тактического маневрирования и взаимодействия внутри группы в условиях, приближенных к боевым. Задания требовали высокой концентрации, слаженности действий и точности выполнения. Судейская коллегия оценивала точность, время выполнения задания, соблюдение тактических требований и уровень взаимодействия в команде.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - спецподразделение "Скорпион" Министерства обороны КР

2 место - спецподразделение Пограничной службы ГКНБ "Бору"

3 место - спецподразделение ГКНБ "Альфа".

Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников турнира, а также выразили благодарность за активное участие и стремление к совершенствованию боевых навыков.

В завершение турнира состоялась церемония награждения, в ходе которой победители и участники были отмечены кубками, медалями и почетными грамотами, вручёнными командиром воинской части 52806. Особые слова благодарности были адресованы всем участникам за проявленные навыки, боевой дух и стремление к совершенствованию.

Подобные турниры способствуют не только развитию прикладных навыков у бойцов, но и укреплению сотрудничества между силовыми структурами Кыргызской Республики, что особенно важно в современных условиях обеспечения национальной безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449149
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  