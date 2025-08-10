Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 101.98

Воскресная ярмарка в Бишкеке манит изобилием овощей и новых рецептов

218  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Покупки на воскресных ярмарках уже стали для бишкекчан доброй традицией. Для многих семей это возможность приобрести свежие фрукты и овощи, а заодно сэкономить.

- Мы видели, что в СМИ пишут, что летние цены в Кыргызстане сейчас немного ниже, то есть самое время делать заготовки. У нас большая семья, без них не обойтись. Мечтаем купить морозильник, но помидоры и баклажаны много не заморозишь, да и вкус теряется. Поэтому стараемся, чтобы дети ели больше свежих овощей летом, а заодно закатываем заправки для супов и поджарок. Много читаем о пользе помидоров для здоровья, а они еще и очень вкусные. Дети едят их просто так, на солнце они и без сахара сладкие, - рассказала одна из жительниц Бишкека Анжела Абдулина.

В эти выходные на рынке в микрорайоне Восток-5, что на пересечении улиц Торекула Айтматова и Токтогула, - обилие помидоров. Цены позволяют выбрать сорт и по рецепту, и по вкусу.

Особая изюминка прилавков круглые баклажаны. Покупатели активно интересуются у продавцов, чем они отличаются, что из них готовят. Оказывается, их можно добавлять в манты, запекать с мясной или овощной начинкой. В общем, отличный повод побаловать себя и близких новым рецептом.

А пока жара не ушла из города, самое время подсушить горький и полугорький перец. Тем более что выбор его на воскресных ярмарках тоже впечатляет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449155
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  