Воскресная ярмарка в Бишкеке манит изобилием овощей и новых рецептов

Покупки на воскресных ярмарках уже стали для бишкекчан доброй традицией. Для многих семей это возможность приобрести свежие фрукты и овощи, а заодно сэкономить.

- Мы видели, что в СМИ пишут, что летние цены в Кыргызстане сейчас немного ниже, то есть самое время делать заготовки. У нас большая семья, без них не обойтись. Мечтаем купить морозильник, но помидоры и баклажаны много не заморозишь, да и вкус теряется. Поэтому стараемся, чтобы дети ели больше свежих овощей летом, а заодно закатываем заправки для супов и поджарок. Много читаем о пользе помидоров для здоровья, а они еще и очень вкусные. Дети едят их просто так, на солнце они и без сахара сладкие, - рассказала одна из жительниц Бишкека Анжела Абдулина.

В эти выходные на рынке в микрорайоне Восток-5, что на пересечении улиц Торекула Айтматова и Токтогула, - обилие помидоров. Цены позволяют выбрать сорт и по рецепту, и по вкусу.

Особая изюминка прилавков круглые баклажаны. Покупатели активно интересуются у продавцов, чем они отличаются, что из них готовят. Оказывается, их можно добавлять в манты, запекать с мясной или овощной начинкой. В общем, отличный повод побаловать себя и близких новым рецептом.

А пока жара не ушла из города, самое время подсушить горький и полугорький перец. Тем более что выбор его на воскресных ярмарках тоже впечатляет.