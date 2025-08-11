Кыргызский "совок" в руках Ташиева

Что такое "совок" и надо ли от него избавляться? Если надо – то как? Одни считают борьбой с "совком" снос памятников Ленину и переименование улиц. Камчыбек Ташиев смотрит на проблему шире и понимает: от каменных Лениных Кыргызстану вреда гораздо меньше, чем от людей с позднесовковым менталитетом.

Сленговое слово "совок" сейчас, через тридцать с лишним лет после распада СССР, обозначает или сам Советский Союз, или советского человека. "Они не думают, не чувствуют, не слышат, они не видят ни зги. Они не любят, не страдают, не ищут, не напрягают мозги" - пел о них, о "совках", Игорь Тальков. Презрительно говоря "совок", чаще всего имеют в виду худшие черты коллективного советского человека: низкий уровень критического мышления, нежелание брать на себя ответственность, а главное – неуёмное стремление к халяве.

Прекратил своё существование СССР – а "совок" никуда не делся. Более того – он трансформировался, перестроился и до предела развил в себе это самое стремление к халяве. Теперь ему захотелось не просто ничего не делать и жить при этом припеваючи. Ему захотелось роскоши, шика, блеска – тем более что 90-е годы прошлого века давали прекрасную возможность блистать и шиковать всем, кто вышел из партийной номенклатуры. И даже не самим номенклатурщикам, а их достойным наследникам.

Именно их, появившихся на свет в 90-х и с молоком матери впитавших жажду красивой жизни, сейчас отлавливает и сажает ГКНБ. И сажать их ещё – не пересажать. Это как многоглавая гидра: рубишь голову – на её месте вырастают две. И все кыргызские революции – это, по сути, попытки народа избавиться от кыргызского "совка" в худшем его проявлении.

90-е годы не для всех были лихими. Украинский философ, политолог, экс-директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев говорит об "эпохе золотых унитазов", подчёркивая, что она началась в 90-е и даже не думала заканчиваться.

В 2016 году некто Маурицио Каттелан, итальянский художник, создал несколько произведений, связанных с унитазами, в том числе инсталляцию под названием "Америка". Это творение представляет собой унитаз из чистого золота, символизирующий чрезмерное богатство и потребление, особенно в контексте США. Однако эпоха золотых унитазов отметилась не только в Америке и не только в Украине. Кыргызстан она тоже не обошла стороной.

"Когда вы наконец нажрётесь?" - удивляется народ, видя, как очередной чиновник или общественно-политический деятель посвящает жизнь набиванию карманов, кошельков, кубышек… Уже вроде бы нахапал достаточно, чтобы хватило и внукам, и правнукам, а ему всё мало. Помните советский мультик про золотую антилопу и алчного раджу с его бессмертной фразой: "Золота не может быть слишком много!"?

Когда-то символом богатства, могущества и статуса служили золотые зубы. Некоторые особо рьяные заменяли на золотые свои вполне здоровые зубы. Спрашивается – зачем, если белоснежные выглядят эстетичнее? Зато золотые – моднее и статуснее.

От золотых зубов перешли к золотым унитазам. Опять же – в чём смысл? Обычный фаянсовый местами гораздо функциональнее. Но золотой престижнее. Ни у кого нет – у меня есть! Я этого достоин, я это заслужил! (Чем именно заслужил – об этом история умалчивает.)

Каждый дорвавшийся до власти кыргызский президент первым делом озадачивался приобретением символического золотого унитаза. Чтобы жить как хан, выглядеть как хан и вести себя по-хански. "По-хански" зачастую превращалось в "по-хамски", но правителей это не беспокоило. Не беспокоило и членов их семей, особенно детей. Не беспокоило и "свиту", во многом состоявшую из золотой молодёжи. Молодёжь, и так впитавшую стремление при минимуме трудозатрат всю жизнь купаться в золоте, вдохновлял пример старших "товарищей", ослеплённых золотым блеском.

К чему это привело Кыргызстан? К созданию криминально-коррумпированного общества, с которым тщетно пытался бороться настроенный революционно народ. Одни "обожравшиеся, но всё ещё голодные" сменяли других и продолжали утолять золотые аппетиты всё более изощрёнными способами.

Пару дней назад мэр Оша Женишбек Токторбаев признал: "В Оше нет никаких законов, только по понятиям живут. У кого есть деньги, те всё захватывают, кто "чёрный" - тоже захватывает, у кого власть есть – тоже захватывает. Только тот, кто имеет деньги, всё захватывает". Вот оно – наследие 90-х, власть золотых унитазов.

В Бишкеке с этим уже попроще. Генерал Ташиев стаскивает золотую молодёжь с золотых унитазов и отправляет совсем не туда, где проворовавшиеся "патриоты" хотели бы оказаться. Задержаны экс-депутаты Жогорку Кенеша, незаконно завладевшие акциями угольной компании; преподаватели медвуза, незаконно выдавшие дипломы; милиционер, вымогавший взятку под угрозой привлечения к уголовной ответственности; сотрудник ГКНБ, тоже вымогавший взятку у предпринимателей… Это всё – урожай нынешнего лета.

Всё, что сейчас делает Камчыбек Ташиев, - это ликвидация "совка" с совковым менталитетом и мышлением. Пока Кыргызстан не избавится от позднесовковых родимых пятен – планомерное поступательное развитие республики под вопросом. Но судя по ташиевскому старту – он справится.

В соцсетях, кстати, появляются комментарии от завидующих граждан соседнего Казахстана. Кыргызы, дескать, и того задержали, и это преступление пресекли. Почему у нас не так?

У вас нет генерал-полковника Ташиева.