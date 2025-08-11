На развитие Нарынской области выделено 15 млрд сомов – Ташиев

В Нарынской области в настоящее время ведется строительство 127 объектов. Только в 2025 году на развитие региона выделено 15 млрд сомов. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Нарын.

По его словам, президент Садыр Жапаров поручил реализовывать проекты, которые принесут реальную пользу населению и положительно повлияют на качество жизни людей, а не ограничиваться формальными мероприятиями.

В рамках визита Ташиев ознакомился с ходом строительства детской игровой площадки и Центра инновационных и креативных инициатив, возводимых за счет средств Президентского стабилизационного фонда. Он поручил уделить особое внимание качеству выполняемых работ.

Кроме того, он осмотрел реконструкцию автовокзала Нарына, а также был проинформирован о планах по строительству аллеи "Жээк" и общественной бани.

На реализацию указанных проектов по развитию города Нарына из Президентского стабилизационного фонда выделено 807 млн сомов.

