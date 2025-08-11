Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

На развитие Нарынской области выделено 15 млрд сомов – Ташиев

156  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области в настоящее время ведется строительство 127 объектов. Только в 2025 году на развитие региона выделено 15 млрд сомов. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Нарын.

По его словам, президент Садыр Жапаров поручил реализовывать проекты, которые принесут реальную пользу населению и положительно повлияют на качество жизни людей, а не ограничиваться формальными мероприятиями.

В рамках визита Ташиев ознакомился с ходом строительства детской игровой площадки и Центра инновационных и креативных инициатив, возводимых за счет средств Президентского стабилизационного фонда. Он поручил уделить особое внимание качеству выполняемых работ.

Кроме того, он осмотрел реконструкцию автовокзала Нарына, а также был проинформирован о планах по строительству аллеи "Жээк" и общественной бани.

На реализацию указанных проектов по развитию города Нарына из Президентского стабилизационного фонда выделено 807 млн сомов.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449194
Теги:
Камчыбек Ташиев, Нарынская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  