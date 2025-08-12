Погода
Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в срыве третьего боя

- Самуэль Деди Ирие
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев заявил в своём Telegram-канале, что Дмитрий Бивол сорвал организацию их третьего поединка.

Бетербиев отметил, что долго ждал согласия Бивола и не намерен дальше терять время, подчеркнув, что обоим спортсменам были предложены выгодные условия, от которых трудно было отказаться.

Второй бой между ними прошёл 23 февраля в Эр-Рияде, где Бивол выиграл по судейскому решению, одержав первую победу над Бетербиевым. Первый бой состоялся 12 октября 2024 года, также в Эр-Рияде, и завершился победой Бетербиева.

После второго боя Бивол отказался от чемпионского пояса WBC и лишился статуса абсолютного чемпиона мира.


Теги:
бокс
