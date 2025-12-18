В состав Торгово-промышленной палаты КР приняты 50 новых членов

В Торгово-промышленной палате Кыргызстана приняли 50 новых членов. Новые члены представляют широкий спектр отраслей экономики, отражая реальную структуру предпринимательства в стране. Среди них - предприятия текстильной отрасли, агентства недвижимости, представители аграрного сектора, строительные компании, а также индивидуальные предприниматели.

В торжественной обстановке сертификаты членов Торгово-промышленной палаты новым участникам вручил президент ТПП КР Темир Сариев. В своем выступлении он подчеркнул важность объединения предпринимателей со всех регионов страны и отметил роль Палаты как надежной платформы для развития бизнеса, диалога и партнерства.

Прием новых членов свидетельствует о растущем доверии бизнеса к ТПП КР, укрепляет позиции Палаты как ключевого института поддержки предпринимательства и способствует расширению возможностей для сотрудничества, защиты интересов бизнеса и продвижения экономического потенциала Кыргызстана.