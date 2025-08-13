Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

В Кыргызстане стартовал интенсивный курс японского языка для мигрантов

174  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Центре предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов 8 августа прошло торжественное открытие интенсивных занятий по японскому языку. Курс проводится в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, подписанного между Кыргызстаном и Японией, и стал одним из результатов визита министра труда, социального обеспечения и миграции Р.А. Сабирова в Токио.

На церемонии присутствовали директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Б.Э. Кудайбердиев и управляющий Общенациональной корпорации по развитию строительных навыков Японии (JAC) Хиденори Симидзу.

Обучение начнут 30 участников, отобранных из числа предварительно зарегистрировавшихся. Среди них - жители всех регионов страны, включая молодёжь, нуждающуюся в особой социальной поддержке.

Гостям показали учебные аудитории, оснащённые для комфортного освоения японского языка, а участникам вручили учебные материалы и необходимые принадлежности.

Как отметили организаторы, программа является частью системной работы по расширению возможностей трудоустройства кыргызстанцев в Японии - новом направлении диверсификации рынка труда. Центр трудоустройства за рубежом при Минтруда КР и японская корпорация JAC планируют продолжить совместные проекты, направленные на легальную занятость и повышение конкурентоспособности граждан Кыргызстана на международном рынке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449221
Теги:
миграция, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  