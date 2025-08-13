В Кыргызстане стартовал интенсивный курс японского языка для мигрантов

В Центре предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов 8 августа прошло торжественное открытие интенсивных занятий по японскому языку. Курс проводится в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, подписанного между Кыргызстаном и Японией, и стал одним из результатов визита министра труда, социального обеспечения и миграции Р.А. Сабирова в Токио.

На церемонии присутствовали директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Б.Э. Кудайбердиев и управляющий Общенациональной корпорации по развитию строительных навыков Японии (JAC) Хиденори Симидзу.

Обучение начнут 30 участников, отобранных из числа предварительно зарегистрировавшихся. Среди них - жители всех регионов страны, включая молодёжь, нуждающуюся в особой социальной поддержке.

Гостям показали учебные аудитории, оснащённые для комфортного освоения японского языка, а участникам вручили учебные материалы и необходимые принадлежности.

Как отметили организаторы, программа является частью системной работы по расширению возможностей трудоустройства кыргызстанцев в Японии - новом направлении диверсификации рынка труда. Центр трудоустройства за рубежом при Минтруда КР и японская корпорация JAC планируют продолжить совместные проекты, направленные на легальную занятость и повышение конкурентоспособности граждан Кыргызстана на международном рынке.