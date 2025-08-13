Торговля Китая с Центральной Азией выросла почти в три раза

За последние четыре года объём взаимной торговли между Китаем и странами Центральной Азии увеличился в 2,8 раза и достиг 66,2 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в аналитике Евразийского банка развития.

При этом около 60 процентов товарооборота приходится на импорт китайских товаров в регион, что указывает на сохраняющийся дисбаланс.

Лидером по объёмам сотрудничества стал Казахстан - 30,1 миллиарда долларов, или почти 46 процентов от общего показателя. На втором месте Узбекистан - 18 миллиардов (27 процентов), на третьем Туркменистан - 10,6 миллиарда (16 процентов).

Доля Китая в общей внешней торговле стран Центральной Азии также выросла: с 17,7 процента в 2020 году до 24,1 процента в 2024-м.

Сильнее всего от китайского направления зависит Туркменистан - оно формирует 55 процентов его внешнеторгового оборота. Далее идут Кыргызстан с показателем 35 процентов и Таджикистан. У Казахстана и Узбекистана этот показатель держится на уровне 20–22 процентов.