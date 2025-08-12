В Чуйской области выявили членов ОПГ в ходе операции "Бандит"

В Чуйской области сотрудники ГКНБ совместно с ГУВД региона провели плановую спецоперацию "Бандит" по борьбе с организованной преступностью. Об это сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, целью мероприятий было обеспечение общественной безопасности, правопорядка и законности.

По итогам операции установлено, что на специализированном учёте МВД КР состоят 255 человек, причастных к ОПГ.

В отношении 28 участников проведены профилактические мероприятия, в ходе которых отобраны биометрические и дактилоскопические данные.

Также выяснилось, что 24 члена ОПГ отбывают наказание в Кыргызстане, 18 находятся в странах ближнего зарубежья. В отношении 179 человек, которые не проживают по месту регистрации и не находятся по известным адресам, продолжаются розыскные и профилактические мероприятия.

Операция была проведена в рамках поручений, озвученных 9 июля 2025 года на совещании под председательством председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.