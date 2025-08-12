Погода
$ 87.30 - 87.65
€ 101.02 - 101.98

Михаил Мишустин посетит Кыргызстан с официальным визитом

84  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 14 августа текущего года прибудет в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках предстоящего официального визита запланированы двусторонние переговоры с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым по широкому спектру вопросов кыргызско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений.

Также в рамках визита запланирована встреча президента Садыра Жапарова с Михаилом Мишустиным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449235
Теги:
Россия, Кыргызстан, премьер-министр, Кабинет министров, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  