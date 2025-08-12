Михаил Мишустин посетит Кыргызстан с официальным визитом

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 14 августа текущего года прибудет в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках предстоящего официального визита запланированы двусторонние переговоры с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым по широкому спектру вопросов кыргызско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений.

Также в рамках визита запланирована встреча президента Садыра Жапарова с Михаилом Мишустиным.