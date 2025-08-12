Погода
$ 87.30 - 87.65
€ 101.02 - 101.98

В реестре нарушителей миграционного режима РФ числится 91 тысяча граждан КР

240  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным МВД России, к началу августа 2025 года в реестре контролируемых лиц числится около 91 тысяч граждан Кыргызстана, пребывающих в стране с нарушением миграционного режима. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил заместитель директора Консульского департамента МИД КР Бакыт Кадыров.

По его словам, с января по конец июля легализовать свой статус смогли более 9,5 тыс. кыргызстанцев.

"Окончательный срок легализации установлен до 10 сентября, дальнейшее продление не предусмотрено", - сказал он.

Также чиновник напомнил, что в России вводят новые госпошлины для мигрантов.

"С 1 сентября 2025 года в России устанавливаются новые государственные пошлины за миграционные услуги: 500 рублей - за постановку на учет по месту пребывания, 1000 рублей - за продление срока временного пребывания. Исключение сделано для участников московского эксперимента, использующих мобильное приложение для учета", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449239
Теги:
МИД, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  