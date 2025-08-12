В реестре нарушителей миграционного режима РФ числится 91 тысяча граждан КР

По данным МВД России, к началу августа 2025 года в реестре контролируемых лиц числится около 91 тысяч граждан Кыргызстана, пребывающих в стране с нарушением миграционного режима. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил заместитель директора Консульского департамента МИД КР Бакыт Кадыров.

По его словам, с января по конец июля легализовать свой статус смогли более 9,5 тыс. кыргызстанцев.

"Окончательный срок легализации установлен до 10 сентября, дальнейшее продление не предусмотрено", - сказал он.

Также чиновник напомнил, что в России вводят новые госпошлины для мигрантов.

"С 1 сентября 2025 года в России устанавливаются новые государственные пошлины за миграционные услуги: 500 рублей - за постановку на учет по месту пребывания, 1000 рублей - за продление срока временного пребывания. Исключение сделано для участников московского эксперимента, использующих мобильное приложение для учета", - добавил он.