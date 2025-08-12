Погода
Дочь Айчурок Иманалиевой завоевала первое место в российском конкурсе

- Назгуль Абдыразакова
Участница из Кыргызстана заняла первое место на международном конкурсе "Алдын согун в городе Кызыл (Тыва, Россия). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, конкурс проходил 8–10 августа, Кыргызстан на нём представляла молодая певица Аэлита Таалайбекова. Она исполнила песни "Аныяктар" (на тувинском языке) и "Курманбек".

На конкурс в Тыву приехало более 20 певцов из Казахстана, Башкортостана, Бурятии, Хакасии, Горного Алтая, Калмыкии и других регионов.

Международный конкурс "Алдын согун" ("Золотая стрела") проводился впервые, он был посвящён памяти заслуженного артиста Тывы Аяса Данзырына и Году защитника Отечества.

Отметим, Аэлита Таалайбекова является дочерью народной артистки Кыргызстана Айчурок Иманлиевой.


