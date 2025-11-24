Сотрудников аэропорта "Манас" обучили работе с пассажирами с инвалидностью, уделив особое внимание правилам безопасного сопровождения, корректной коммуникации и созданию доступной среды в аэропорту. Об этом сообщает ие "Союз людей с инвалидностью "Равенство"

Во время тренинга персонал изучил порядок оказания помощи при посадке и высадке, использование узкого бортового кресла и амбулифта, а также алгоритмы действий при экстренной эвакуации. Участникам подробно объяснили, как правильно взаимодействовать с людьми, которые пользуются инвалидными колясками, и как безопасно помогать при пересадке из кресла в самолёт и обратно.

Отдельный блок был посвящён вопросам этикета: что говорить корректно, каких фраз и действий следует избегать, как уважительно соблюдать личные границы и реагировать на ситуации, требующие деликатного подхода.

Обучение охватывало весь маршрут пассажира от входа в аэропорт до посадки в самолёт. Такие тренинги направлены на формирование более доступной, уважительной и комфортной среды для всех путешественников.