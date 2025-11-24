Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Сотрудников аэропорта "Манас" обучили работе с пассажирами с инвалидностью

235  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудников аэропорта "Манас" обучили работе с пассажирами с инвалидностью, уделив особое внимание правилам безопасного сопровождения, корректной коммуникации и созданию доступной среды в аэропорту. Об этом сообщает ие "Союз людей с инвалидностью "Равенство"

Во время тренинга персонал изучил порядок оказания помощи при посадке и высадке, использование узкого бортового кресла и амбулифта, а также алгоритмы действий при экстренной эвакуации. Участникам подробно объяснили, как правильно взаимодействовать с людьми, которые пользуются инвалидными колясками, и как безопасно помогать при пересадке из кресла в самолёт и обратно.

Отдельный блок был посвящён вопросам этикета: что говорить корректно, каких фраз и действий следует избегать, как уважительно соблюдать личные границы и реагировать на ситуации, требующие деликатного подхода.

Обучение охватывало весь маршрут пассажира от входа в аэропорт до посадки в самолёт. Такие тренинги направлены на формирование более доступной, уважительной и комфортной среды для всех путешественников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449251
Теги:
Аэропорт "Манас", ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  