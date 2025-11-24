Погода
Эдиль Байсалов встретился с представителем администрации президента РФ

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провёл встречу с начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Вадимом Титовым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов поздравил Вадима Титова с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-российского сотрудничества, в том числе укрепление стратегического взаимодействия, расширение межведомственных контактов и реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах.


Россия, Кыргызстан, кабмин
