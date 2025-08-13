В КР автоматизируют выявление ошибок в налоговых декларациях

Государственная налоговая служба приступает к разработке автоматизированной системы управления налоговыми рисками. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов в ходе беседы на подкасте Aisalyk.

По его словам данная система позволит в автоматическом режиме сопоставлять данные налогоплательщиков и определять, относится ли субъект к категории с повышенным уровнем риска.

"После этой автоматизации добросовестный бизнес даже не будет подпадать под налоговые проверки"- подчеркнул Азат Алманбетов.

К группе риска будут относиться налогоплательщики, которые:

• несвоевременно сдают налоговую отчетность;

• допускают арифметические ошибки в отчетах;

• часто представляют уточненные декларации;

• имеют расхождения между предоставленными данными и сведениями, имеющимися в ГНС.

По словам Азата Алманбетова, большинство камеральных проверок сегодня инициируется именно из-за подобных ошибок. В рамках проекта предусматривается интеграция данных из различных источников - отчетности, контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур, отчетов по НДС и сопроводительных накладных.

"В личном кабинете налогоплательщика будут выводиться уведомления о выявленных расхождениях. Это позволит бухгалтерам самостоятельно проверять и корректировать данные, устраняя арифметические ошибки без необходимости проведения проверки", - добавил Азат Алманбетов.

Также Азат Алманбетов сообщил, что отдельное внимание планируется уделить выявлению налогоплательщиков, участвующих в схемах бестоварных поставок. В связи с этим планируется пересмотреть модули регистрации налогоплательщиков с целью повышения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.