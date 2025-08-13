Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

В КР автоматизируют выявление ошибок в налоговых декларациях

180  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба приступает к разработке автоматизированной системы управления налоговыми рисками. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов в ходе беседы на подкасте Aisalyk.

По его словам данная система позволит в автоматическом режиме сопоставлять данные налогоплательщиков и определять, относится ли субъект к категории с повышенным уровнем риска.

"После этой автоматизации добросовестный бизнес даже не будет подпадать под налоговые проверки"- подчеркнул Азат Алманбетов.

К группе риска будут относиться налогоплательщики, которые:

• несвоевременно сдают налоговую отчетность;

• допускают арифметические ошибки в отчетах;

• часто представляют уточненные декларации;

• имеют расхождения между предоставленными данными и сведениями, имеющимися в ГНС.

По словам Азата Алманбетова, большинство камеральных проверок сегодня инициируется именно из-за подобных ошибок. В рамках проекта предусматривается интеграция данных из различных источников - отчетности, контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур, отчетов по НДС и сопроводительных накладных.

"В личном кабинете налогоплательщика будут выводиться уведомления о выявленных расхождениях. Это позволит бухгалтерам самостоятельно проверять и корректировать данные, устраняя арифметические ошибки без необходимости проведения проверки", - добавил Азат Алманбетов.

Также Азат Алманбетов сообщил, что отдельное внимание планируется уделить выявлению налогоплательщиков, участвующих в схемах бестоварных поставок. В связи с этим планируется пересмотреть модули регистрации налогоплательщиков с целью повышения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449265
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  