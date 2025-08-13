Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

Кыргызстанские фигуристы участвуют в международном лагере в Харбине

74  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В китайском Харбине состоялось открытие международного тренировочного лагеря по фигурному катанию, в котором принимают участие спортсмены из 20 стран, включая Кыргызстан.

Проект организован Международным комитетом "Дети Азии", Олимпийским советом Азии и Международным союзом конькобежцев при поддержке Китайского олимпийского комитета, Китайской ассоциации фигурного катания и властей Харбина.

Церемония открытия включала парад стран-участниц, где юные фигуристы прошли по арене с флагами своих государств. Программа лагеря предусматривает тренировки с опытными инструкторами ISU, культурные мероприятия и образовательные курсы по олимпийскому движению, борьбе с допингом и другим важным темам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449266
Теги:
Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  