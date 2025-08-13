Кыргызстанские фигуристы участвуют в международном лагере в Харбине

В китайском Харбине состоялось открытие международного тренировочного лагеря по фигурному катанию, в котором принимают участие спортсмены из 20 стран, включая Кыргызстан.

Проект организован Международным комитетом "Дети Азии", Олимпийским советом Азии и Международным союзом конькобежцев при поддержке Китайского олимпийского комитета, Китайской ассоциации фигурного катания и властей Харбина.

Церемония открытия включала парад стран-участниц, где юные фигуристы прошли по арене с флагами своих государств. Программа лагеря предусматривает тренировки с опытными инструкторами ISU, культурные мероприятия и образовательные курсы по олимпийскому движению, борьбе с допингом и другим важным темам.