Узбекистан и Кыргызстан направят Казахстану 600 млн кубометров воды

- Светлана Лаптева
Узбекистан и Кыргызстан направят в Казахстан 600 млн кубометров воды для преодоления дефицита полива на юге страны. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев.

По словам Бозумбаева, текущая ситуация с поливной водой на юге Казахстана требует немедленного вмешательства. Достигнутые ранее договоренности между государствами позволят обеспечить необходимый объем воды для сельскохозяйственных нужд.

Казахстанская сторона провела необходимые переговоры с представителями Узбекистана и Кыргызстана.

Канат Бозумбаев обратил внимание на сложные климатические условия в Центральной Азии в 2025 году, включая маловодье, высокие летние температуры и недостаток осадков. Это привело к увеличению расхода воды на растениеводство при сокращении ее поступления.

