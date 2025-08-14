Узбекистан и Кыргызстан направят Казахстану 600 млн кубометров воды

Узбекистан и Кыргызстан направят в Казахстан 600 млн кубометров воды для преодоления дефицита полива на юге страны. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев.

По словам Бозумбаева, текущая ситуация с поливной водой на юге Казахстана требует немедленного вмешательства. Достигнутые ранее договоренности между государствами позволят обеспечить необходимый объем воды для сельскохозяйственных нужд.

Казахстанская сторона провела необходимые переговоры с представителями Узбекистана и Кыргызстана.

Канат Бозумбаев обратил внимание на сложные климатические условия в Центральной Азии в 2025 году, включая маловодье, высокие летние температуры и недостаток осадков. Это привело к увеличению расхода воды на растениеводство при сокращении ее поступления.

Источник: repost.uz