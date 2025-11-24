В Аламудинском районе у члена ОПГ нашли гашиш, спрятанный в капюшоне

В ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий для проверки документов был остановлен гражданин И.А., 1990 года рождения. В ходе проверки в капюшоне его верхней одежды сотрудники обнаружили два неизвестных предмета чёрного цвета. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Данный факт был зарегистрирован, изъятые вещества направлены на экспертизу. Согласно заключению экспертизы, найденное вещество является смолой каннабиса (гашиш) весом 4,56 г и 4,49 г.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК Кыргызской Республики ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта").

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлено, что И.А. состоит на учёте МВД КР как член ОПГ и ранее неоднократно судим. Также выяснено, что обнаруженные наркотические средства он приобрёл у другого участника ОПГ - жителя одного из сёл Аламудунского района Б.А.

Для выяснения обстоятельств и проверки возможного наличия других запрещённых веществ в доме гражданина Б.А. был проведён безотлагательный обыск. В ходе обыска обнаружено тёмно-зелёное вещество со специфическим запахом (гашиш) весом 5,6 грамма.

Подозреваемые Б.А. (1986 г.р.) и И.А. (1990 г.р.) были водворены в ИВС.

Следствие продолжается.