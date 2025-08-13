Мбилли и Мартинес сразятся за титул WBC в Лас-Вегасе

3 сентября в Лас-Вегасе (США) в рамках грандиозного боксёрского вечера Сауль "Канело" Альварес - Теренс Кроуфорд состоится бой двух непобеждённых звёзд суперсреднего веса. Француз Кристиан Мбилли (29-0, 24 КО) выйдет на ринг против гватемальца Лестера Мартинеса (19-0, 16 КО). На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона WBC, которым владеет Мбилли.

В андеркарде запланирован бой в первом среднем весе между ирландцем Каллумом Уолшем (14-0, 11 КО) и американцем Фернандо Варгасом-младшим (17-0, 15 КО) - сыном бывшего чемпиона мира Фернандо Варгаса.

Ещё одним событием вечера станет дебют в США молодого проспекта из Саудовской Аравии Мохаммеда Алакеля (4-0, 0 КО) во втором полулёгком весе. Его соперником будет американец Джон Орнелас (5-2-1, 2 КО).