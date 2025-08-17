В Айтматовском районе реконструируют канал Бахты-Ногой

По поручению Президента, в целях улучшения ирригационной инфраструктуры страны и повышения продуктивности сельского хозяйства, в Айтматовском районе Таласской области активно ведутся работы по реконструкции каналов Бахты – Ногой.

Каналы Бахты – Ногой расположены в юго-западной части района и обеспечивают орошение сельхозугодий айыльных аймаков "Көк-Сай", "Шекер", "Кара Сай" и "Аманбаев".

Эти каналы входят в систему реки Күркүрөө и играют важную роль в обеспечении оросительной водой.

В результате реконструкции будет улучшено водообеспечение на площади 5 120 га и введено в оборот дополнительно 243 га новых земель.

Реконструкция каналов началась в 2019 году, текущая готовность работ составляет 95%. Полное завершение проекта ожидается к концу 2025 года.

Обновление каналов окажет значительное положительное влияние на сельхозпроизводство Таласской области, обеспечив лучшую доступность оросительной воды и повысив эффективность её использования.