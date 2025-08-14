За 7 месяцев собрано более 2 млрд сомов акцизного налога

За январь–июль 2025 года Государственная налоговая служба собрала 2 млрд 36 млн сомов акцизного налога от производимой в республике алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поступления данного налога увеличились на 10 млн сомов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, за 7 месяцев 2025 года поступления акцизного налога от ввозимой из стран – членов ЕАЭС алкогольной продукции составили 426 млн сомов, что на 98 млн сомов больше, чем за тот же период 2024 года.

Отметим, что совокупные поступления акцизного налога от производимой в Кыргызской Республике и от ввозимой из государств – членов ЕАЭС алкогольной продукции в 2024 году составили 4 млрд 302 млн сомов, что на 372 млн сомов больше, чем в 2023 году.

Напомним, что контроль маркировки акцизными марками продукции осуществляется:

• производимой на территории Кыргызской Республики и ввозимой с территории государств – членов ЕАЭС - под налоговым контролем;

• с территории третьих стран - под таможенным контролем.

Контроль за наличием и подлинностью акцизных марок на маркируемой продукции, находящейся в торговой сети (розничной и оптовой), осуществляется налоговыми органами.

Налоговая служба призывает граждан проверять подлинность акцизной марки на продукции для защиты от потребления контрафактной продукции.

Так, в целях быстрой проверки подлинности акцизной марки в мобильном приложении "Salyk" имеется раздел Акцизная марка, в котором с помощью сканирования Data-matrix кода на марке можно ознакомится с информацией о продукции, также аналогичный функционал имеется на сайте cabinet.salyk.kg в разделе Акцизная марка.