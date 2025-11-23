В Бишкеке проходит большая ярмарка с товарами по доступным ценам

В Бишкеке проходит крупная ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие расположено на площади имени Т. Усубалиева, а также на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова вдоль бульвара Эркиндик.

Посетителям предлагают продукцию местных производителей, продовольственные товары, одежду и предметы повседневного пользования по сниженным, производственным ценам. Широкий ассортимент и доступные баасы привлекают большое количество горожан.

В министерстве сообщили, что аналогичные ярмарки будут продолжаться, чтобы обеспечить население доступными товарами и способствовать стабилизации цен в преддверии праздничного сезона.

Сегодня, 23 ноября, ярмарка сопровождается концертной программой. В ней принимает участие народный ансамбль "Красная гвоздика", который исполняет военные, патриотические и национальные музыкальные произведения. Организаторы отмечают, что выступление создаёт праздничную атмосферу и дарит гостям яркие эмоции.