Погода
$ 87.22 - 87.68
€ 100.00 - 101.00

В Бишкеке проходит большая ярмарка с товарами по доступным ценам

588  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит крупная ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие расположено на площади имени Т. Усубалиева, а также на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова вдоль бульвара Эркиндик.

Посетителям предлагают продукцию местных производителей, продовольственные товары, одежду и предметы повседневного пользования по сниженным, производственным ценам. Широкий ассортимент и доступные баасы привлекают большое количество горожан.

В министерстве сообщили, что аналогичные ярмарки будут продолжаться, чтобы обеспечить население доступными товарами и способствовать стабилизации цен в преддверии праздничного сезона.

Сегодня, 23 ноября, ярмарка сопровождается концертной программой. В ней принимает участие народный ансамбль "Красная гвоздика", который исполняет военные, патриотические и национальные музыкальные произведения. Организаторы отмечают, что выступление создаёт праздничную атмосферу и дарит гостям яркие эмоции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449325
Теги:
ярмарка, Бишкек, товары
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  