Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.02 - 101.98

В "Манасе" пассажиры часами ждут паспортного контроля

299  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Международном аэропорту "Манас" пассажиры жалуются на длинные очереди на паспортном контроле. Люди стоят по несколько часов, не скрывая раздражения. В зале слышны крики, ругань, плач детей. Ситуацию усугубляет жара, то есть кондиционеры либо не работают, либо их мощности явно не хватает на весь поток пассажиров.

Сотрудники погранслужбы объясняют заторы ремонтом терминала. Однако, как говорят сами очевидцы, что дело не столько в ремонте, сколько в слабой организации работы. Даже после завершения реконструкции если даже зал паспортного контроля станет больше, пассажиров меньше точно не станет. Особенно в часы пик, когда в одно время прилетают несколько рейсов.

Вместо того чтобы перекладывать ответственность на ремонт, возможно, стоит заранее продумать, как оптимизировать прием пассажиров в перегруженные часы. При желании, как говорится, всегда можно найти решение, было бы стремление.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449327
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  