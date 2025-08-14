В "Манасе" пассажиры часами ждут паспортного контроля

В Международном аэропорту "Манас" пассажиры жалуются на длинные очереди на паспортном контроле. Люди стоят по несколько часов, не скрывая раздражения. В зале слышны крики, ругань, плач детей. Ситуацию усугубляет жара, то есть кондиционеры либо не работают, либо их мощности явно не хватает на весь поток пассажиров.

Сотрудники погранслужбы объясняют заторы ремонтом терминала. Однако, как говорят сами очевидцы, что дело не столько в ремонте, сколько в слабой организации работы. Даже после завершения реконструкции если даже зал паспортного контроля станет больше, пассажиров меньше точно не станет. Особенно в часы пик, когда в одно время прилетают несколько рейсов.

Вместо того чтобы перекладывать ответственность на ремонт, возможно, стоит заранее продумать, как оптимизировать прием пассажиров в перегруженные часы. При желании, как говорится, всегда можно найти решение, было бы стремление.