В Таласской области члены ОПГ отказались от преступной идеологии

ГКНБ КР совместно с УВД КР по Таласской области провели оперативно-профилактическую операцию "Бандит", направленную на предупреждение и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок.

В рамках мероприятия из 48 граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел в качестве участников организованной преступной группы по Таласской области, были доставлены 13 граждан, постоянно проживающих на территории Таласской области, у них взяты биометрические данные, проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.

Кроме того, установлено, что 6 граждан состоят на учете за рубежом, 5 граждан отбывают наказание в исправительных учреждениях, 24 гражданина проживают в других регионах Кыргызстана.

В результате данного мероприятия зарегистрированные члены преступной организации отказались от идеологии преступных группировок и обязались соблюдать требования законодательства КР.

Следует отметить, что на территории Таласской области нет ни одного члена ОПГ со статусом "смотрящий" или "положенец", а любые попытки возрождения преступной идеологии будут строго караться в соответствии с законодательством КР.