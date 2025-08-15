Погода
Самбисты из Кыргызстана взяли бронзу на Всемирных Играх в Китае

- Самуэль Деди Ирие
На Всемирных Играх, проходящих в китайском Чэнду с 13 по 14 августа, сборная Кыргызстана завоевала две бронзовые медали в соревнованиях по самбо.

В первый день турнира, 13 августа, отличились Курманбек Замирбек уулу в весовой категории до 71 кг и Бектен Эркебай уулу в категории до 88 кг.

В весе до 71 кг чемпионом стал Андрей Кучеренко (Украина), серебро завоевал Ролан Зиннатов (AIN).

В весе до 88 кг золото выиграл Пётр Давыденко (Украина), а второе место занял Абусупиян Алиханов (AIN).

Сборная Кыргызстана продолжает выступления в других весовых категориях, финалы и награждения завершатся 14 августа.


