Сафонов отказывается покидать ПСЖ несмотря на роль запасного

Российский голкипер Матвей Сафонов заявил, что не собирается покидать ПСЖ, сообщает Le10sport. В последние недели клуб предлагал вратарю несколько вариантов продолжения карьеры, однако Сафонов отказался, подчеркнув, что ему комфортно в Париже.

Тем не менее, футболист выражает недовольство ролью запасного и не исключает перехода в другой клуб, если ситуация не изменится.

Ранее Робер Пирес, бывший игрок "Арсенала" и сборной Франции, рекомендовал ПСЖ продать Сафонова, утверждая, что основному вратарю команды Джанлуиджи Доннаруме нужен более серьёзный конкурент.

Сафонов остаётся в команде, продолжая бороться за игровое время в сезоне 2025/26.