Шу изнутри: жизнь среди конопли и надежды на индустриализацию

Казахстанская съёмочная группа Kursiv Media опубликовала на YouTube видео под названием "Разбогатеем! Бизнес на каннабисе, китайцы и спорт в Чуйской долине" и отправилась в город Шу - один из самых обсуждаемых регионов страны из-за дикорастущей конопли. Пока спецподразделение "Дельта-Долина" сжигает свежескошенные кусты, журналисты пытаются понять, чем на самом деле живёт район: криминалом, бизнесом или обычными человеческими историями.

Где на самом деле растёт конопля

Растение произрастает очагами по песчаным зонам. Кусты достигают двух метров, но сплошных массивов, как в старых легендах, здесь нет. Полицейские показывают сухие стебли и объясняют, как из зелёной массы получают высушенный лист и мелкую фракцию - тонкую пыль, которую затем используют для дальнейшей переработки. Смолу, появляющуюся при ручном отжиме свежего растения, в народе формируют в плотную массу, которую называют "макс".

Пять месяцев спецопераций

Ежегодная операция "Харасура" длится около пяти месяцев - весь период созревания. В этом году выявлено 44 преступления, из них 18 - попытки сбыта.

Схема остаётся прежней: дикорост косят, оставляют на месте сушиться, затем собирают. На борьбу с трафиком выходят кинологи, спецподразделение "Дельта-Долина" и отряд "Сұңқар", который прибывает в Шу специально на время операции.

Если конопля выросла в огороде, на место приезжает агроном - определяет, выросла ли она сама или была посеяна.

Жизнь в соседстве с дикоросом

Аким района подчёркивает: употребление есть, но картина далеко не такая, как рисуют стереотипы. На улицах не сидят "9 из 10 наркоманов". Более того, в других районах зарослей конопли даже больше, чем в Шу.

Жители говорят: город живёт своей жизнью - школами, спортом, рынками, вокзалом. Проблем хватает, но они не связаны исключительно с растением.

Китайский фактор

В разговоре главы района с журналистами всплывают и экономические вопросы: индустриализация, развитие сельского хозяйства, новые предприятия. В регионе активно работают инвесторы, в том числе китайские - это заметно по логистическим маршрутам и промышленным проектам. Шу - важный железнодорожный узел, связанный с Россией, Узбекистаном и другими частями страны.

Инфраструктура: проблемы, отложенные на десятилетия

Более 50% дорог были разбиты. Очистные сооружения - 60-летней давности - оказались внутри города и до сих пор дают неприятный запах. Водопровод не обновляли со времени основания Шу.

В очереди на жильё - 2 000 человек.

Только с 2023 года начала работать программа выкупа квартир, и очередь впервые сдвинулась.

Люди города

В сюжете звучат голоса продавцов, приезжих школьников, мам, которые не могут найти работу, и пенсионеров, живущих возле вокзала. Одни жалуются на отсутствие зарплат, другие - на подорожание продуктов.

Именно такие бытовые истории показывают Шу не как "центр марихуаны", а как обычный казахстанский город со своими заботами.

Спорт как объединяющая сила

Отдельная линия сюжета - спорт. Предприниматель, который сам родом из Шу, организует ежегодные детские турниры по настольному теннису, футболу, волейболу и шахматам. Турниры проходят при поддержке акима и становятся для детей одним из самых ожидаемых событий года.

Легализация: сможет ли регион "разбогатеть"

В Казахстане разрешили промышленное культивирование конопли. Теперь предприниматели ищут возможности войти в рынок - от переработки до фармацевтики. Один из бизнесменов уже разработал спрей на основе каннабиса и уверяет, что дикорастущая трава имеет высокий медицинский потенциал.

Прокуратура предлагает создать отдельный госорган, который будет контролировать весь процесс, как того требуют международные конвенции.