Кыргызстан привлёк инвесторов на международном форуме в Будапеште

В Будапеште состоялся венгерско-кыргызский бизнес-форум, организованный Национальным агентством по инвестициям Кыргызской Республики. Мероприятие стало ключевой международной площадкой для укрепления экономических связей между двумя странами.

По данным ведомства, главным итогом форума стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством и компанией Electron Holding. Документ предусматривает строительство солнечных электростанций в Кыргызстане мощностью до 300 МВт и инвестициями более 300 млн долларов США.

На форуме присутствовали около 40 компаний из Кыргызстана и Венгрии. Такой состав демонстрирует растущий интерес зарубежного бизнеса к инвестиционным возможностям Кыргызстана и готовность сторон к углублению сотрудничества.

Основное внимание уделено развитию экспортного потенциала Кыргызстана и привлечению инвестиций в приоритетные отрасли - энергетику, промышленность, сельское хозяйство, логистику, туризм, IT и другие перспективные направления.

Особое место в программе заняли B2B и B2G встречи, предоставившие участникам возможность прямого общения с государственными органами и бизнесом. Эти форматы помогли обсуждать конкретные проекты, находить партнёров и вырабатывать практические решения для долгосрочного взаимодействия.

Проведение форума в Будапеште стало важным шагом в укреплении международных экономических связей Кыргызской Республики и демонстрирует открытость страны к инвестициям, инновациям и совместному развитию.

Национальное агентство по инвестициям выразило благодарность всем участникам и отметило, что достигнутые договорённости станут основой для новых проектов и взаимного роста.