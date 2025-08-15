Погода
Кыргызстан и Россия подписали план сотрудничества в здравоохранении

На полях заседания Евразийского межправительственного совета министры здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев и России Михаил Мурашко подписали План совместных действий по развитию сотрудничества в медицине на 2025–2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ охватывает ключевые направления взаимодействия:

создание многофункциональной больницы кыргызско-российской дружбы;

подготовку и повышение квалификации кыргызстанских специалистов в России, включая трансплантологию, онкологию и генетику;

обмен опытом в управлении кадровыми ресурсами и сфере общественного здоровья;

сотрудничество в лечении онкологии и применении радиофармацевтических препаратов;

взаимодействие в регулировании обращения лекарственных средств и медизделий;

оказание медицинской помощи гражданам Кыргызстана в российских клиниках.

Подписание Плана названо значимым шагом в укреплении партнёрских отношений между двумя странами. Ожидается, что сотрудничество повысит качество медицинской помощи и позволит укрепить кадровый потенциал здравоохранения Кыргызстана.


