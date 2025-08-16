Манасский район наращивает производство силоса до 12 тысяч тонн

В Манасском районе Таласской области началась кампания по заготовке силоса на 2025 год. Эти работы направлены на укрепление кормовой базы животноводства и повышение объёмов сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В 2024 году на территории района было заготовлено 8 тысяч тонн силоса, а в текущем году планируется увеличить этот показатель до 12 тысяч тонн. Такой объём означает существенный рост по сравнению с прошлым годом.

Для достижения поставленных целей в 2025 году площадь посевов кукурузы была расширена на 400 гектаров. Это стимулировало сельхозпроизводителей к внедрению современных технологий и наращиванию производства. В настоящее время урожайность составляет в среднем 400–450 центнеров с гектара, что обеспечивает выполнение плановых высоких показателей.

Подобные меры по развитию аграрного сектора Манасского района способствуют обеспечению местного населения качественными кормами, устойчивому росту животноводства и общему экономическому развитию региона.