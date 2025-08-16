Агрокластеры КР дают фермерам доступ к кредитам, технике и технологиям

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжает работу по развитию и поддержке агропромышленных кластеров. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза КР.

Кластеры обеспечивают фермерам и переработчикам доступ к льготным кредитам, лизингу, исламскому финансированию, современным технологиям и специализированным услугам.

В 2022–2024 годах созданы 18 кластеров по направлениям: молочное животноводство, мясное животноводство, овощеводство и плодоводство, зерновое производство, рыбоводство, хлопководство, пчеловодство, ореховодство, органическое производство, кукурузоводство и виноградарство.

Льготные кредиты направляются на приобретение семян и удобрений, увеличение поголовья скота, установку систем капельного орошения, развитие тепличных хозяйств, обновление сельхозтехники и выращивание новых сортов.

Такая государственная поддержка способствует повышению сельскохозяйственного производства, созданию новых рабочих мест, расширению экспорта и укреплению обеспечения населения качественными продуктами питания.