В Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night с главным боем Долидзе - Эрнандес

- Самуэль Деди Ирие
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night, также известный как UFC on ESPN 72 или UFC Vegas 109. События турнира развернутся на арене UFC Apex.

Главным событием вечера станет бой между Романом Долидзе (15-3) и Энтони Эрнандесом (14-2-0-1). Турнир начнётся с предварительных поединков в 02:00 по времени Бишкека, основной кард стартует в 05:00.

В основной кард также вошли поединки: Стив Эрцег - Оде Осборн, Ясмин Лусиндо - Анджела Хилл, Андрэ Фили - Кристиан Родригез, Майлс Джонс - Жан Мацумото и Эрик Андрес - Кристиан Лерой Данкан.

Предварительные бои включают встречи Джулиуса Уокера с Рафаэлем Серкейрой, Элайджи Смита с Тошиоми Казамой, Джозелин Эдвардс с Присцилой Качоэйрой, Уроша Медича с Гилбертом Урбиной и Габриэллу Фернандес с Юлией Столяренко.


