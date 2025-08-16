Сусуркаев установит рекорд UFC по короткой паузе между боями

Российский боец ММА Байсангур Сусуркаев проведёт бой с американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319 17 августа в Чикаго.

Как сообщил глава UFC Дэйна Уайт, Сусуркаев установит рекорд по самой короткой паузе между боями в истории промоушена. 13 августа на шоу Dana White's Contender Series россиянин нокаутировал бахрейнца Муртазу Талха Али в первом раунде и сразу подписал контракт с UFC.

Ранее рекорд принадлежал Хамзату Чимаеву, который в 2020 году провёл два боя за 10 дней.

24-летний Сусуркаев провёл девять боёв в ММА и одержал в них все девять побед.