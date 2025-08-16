Погода
$ 87.15 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

Сусуркаев установит рекорд UFC по короткой паузе между боями

172  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский боец ММА Байсангур Сусуркаев проведёт бой с американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319 17 августа в Чикаго.

Как сообщил глава UFC Дэйна Уайт, Сусуркаев установит рекорд по самой короткой паузе между боями в истории промоушена. 13 августа на шоу Dana White's Contender Series россиянин нокаутировал бахрейнца Муртазу Талха Али в первом раунде и сразу подписал контракт с UFC.

Ранее рекорд принадлежал Хамзату Чимаеву, который в 2020 году провёл два боя за 10 дней.

24-летний Сусуркаев провёл девять боёв в ММА и одержал в них все девять побед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449409
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  