"ГКНБ официально отказывается от "маски-шоу""

Борьба с криминалом и коррупцией в Кыргызстане больше не будет сопровождаться демонстративными задержаниями и громким пиаром. Об этом в интервью VB.KG сообщил новый глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

По словам председателя, ведомство выполняет наказ президента Садыра Жапарова работать профессионально и спокойно.

"Спецслужба должна быть секретной по своей сути, а "идеология запугивания" осталась в прошлом. Теперь основной упор будет сделан на процедурную антикоррупционную политику и неотвратимость наказания без лишнего шума", - сказал он.


