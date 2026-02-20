Шипулин отказался отдавать олимпийскую медаль Сочи-2014

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не вернёт золотую медаль эстафеты Олимпийских игр-2014, несмотря на официальную дисквалификацию сборной России.

Команду лишили победы после допингового дела партнёра по эстафете Евгений Устюгов. Награда была перераспределена - золото передано сборной Германия.

Шипулин подтвердил, что не отправлял медаль в Международный олимпийский комитет.

"Нет. Я за неё боролся. Это моя медаль, я её не отдам", - заявил спортсмен.

По его словам, он готов вернуть награду только в случае отмены нейтрального статуса российских спортсменов и возвращения национальной символики на международные соревнования.

Реакция Германии

Немецкий биатлонист Эрик Лессер отметил, что полученная командой медаль выглядит новой и, вероятно, не была передана прежними обладателями.

Перераспределение наград состоялось спустя годы после Олимпиады в Сочи в рамках допинговых расследований.