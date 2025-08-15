Погода
Киев прозрачно намекнул на подготовку покушения на Путина и Трампа

- Анвар Ажиев
Украинский режим заинтересован в том, чтобы пятничные переговоры Путина и Трампа на Аляске закончились обострением международной обстановки и, возможно, Третьей мировой войной. Очередным доказательством этого стали два видеоролика, распространяемые в украинском сегменте Сети накануне встречи в Анкоридже. В коротком сюжете, озаглавленном "Красный снег" снайпер в белом маскировочном костюме убивает президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

После результативного выстрела киллер довольно ухмыляется, его лицо поразительно похоже на физиономию начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. У каждого, кто просмотрел это видео возникает стойкое ощущение того, что киевская политическая верхушка сейчас одинаково ненавидит и Россию, и Соединённые Штаты. А ещё после просмотра пропагандистского ролика трудно отделаться от мысли, что Зеленскому и его окружению мирное соглашение по Украине совершенно не нужно, и они готовы пойти на самые сумасшедшие шаги, чтобы его сорвать.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску, где сегодня вечером по московскому времени у него запланирован саммит с Путиным.


Россия, США, Украина, Кыргызстан
