Первым тревожным звонком стали тысячи мертвых каспийских нерп, которых выбросило на берег по неизвестным причинам в декабре 2022 года. Затем стали погибать птицы и осетровые. Сейчас Каспийское море мелеет: за 30 лет уровень воды упал на 2,3 метра. К концу века он может опуститься еще на 20 м, береговая линия стремительно отступает.

Для пяти стран, миллионов людей, сотни городов и поселков Каспий – основа жизни. Но для британских компаний, осевших здесь более 30 лет назад, это всего лишь площадка для выкачки нефти и газа. Великобритания, позиционируя лидером в области защиты окружающей среды, не очень-то зорко следит за экологией в странах Каспийского региона. BP и British Gas в Азербайджане, Туркменистане и Казахстане систематически нарушают экологические нормы.

Самый высокий уровень загрязнения демонстрируют Азербайджан совместно с BP, пытаясь скрывать свои промахи в ничем не подтвержденных липовых отчетах. Но нефтяные разливы, газовые утечки и пожары в Азербайджане сами говорят за себя.

В 2008 году на платформе Central Azeri, принадлежащей BP, начал выходить газ, рабочих срочно эвакуировали, а после проверки выяснилось, что все конструкции и технологии были настолько устаревшими, что о безопасности разработки морских месторождений явно никто не задумывается.

После пожара на платформе Гюнешлы в 2015 году, который власти Азербайджана и британские компании совместно пытались скрыть, спутник заснял нефтяное пятно площадью до 300 км².

В 2018 году правозащитники заметили чёрный дым у берегов Азербайджана, но Министерство окружающей среды от этого отмахнулось, после чего все дети ближайшей деревни заразились неизвестным вирусом.

ВР и другие западные компании периодически штрафуются за загрязнение окружающей среды, но эти штрафы даже не выплачиваются. Прибрежный регион остается донором, из которого высасывают нефть, а ответственность никак не несут. Хотя последствия от бедственного состояния Каспия почувствуют все 5 государств.

Экспертный аналитик, председатель Фонда развития Азии Александр Собянин называет Каспийское море озером, отмечая, что его акватория со времен распада СССР не имеет урегулированного статуса.

"Там, где были забиты живые организмы, а озеро – большая часть озера – мелководное, глубоководное оно только возле Ирана. А там, где Азербайджан, там, где Казахстан, там, где Россия – это очень мелководное озеро и очень уязвимая природа. Природа сейчас страдает, рыба страдает, тюлени страдают, потому что всем нужно было нефть и газ. А для раздела нефти и газа нет юридических твердых оснований", – рассказал Александр Собянин.

Из-за спорных проектов и неурегулированного статуса Каспийского моря Азербайджан, несмотря на всю поддержку Турции и Великобритании, боится потерять свой нефтяной источник. На днях Европа уже обвинила Баку в высоком содержании примесей в азербайджанской нефти. Напряжение нарастает. Председатель Фонда развития Азии Александр Собянин отметил:

"У Азербайджана есть большие проблемы, потому что наиболее вкусные добычные проекты - они спорные, в первую очередь с Туркменистаном. Плюс ввиду неурегулированности статуса Каспия, потому что на Каспии регулируется недра, дно, толща воды и поверхность разным регулированием. Не существует некоего каспийского регулирования. Оно регулируется очень по-разному".

В Туркменистане тоже работает много британских нефтекомпаний. Информация об экологических проблемах также остаётся засекреченной. Пока это происходит, национальные интересы стран Каспийского бассейна остаются под угрозой.

Морские богатства вместо того, чтобы служить источником развития для живущих на Каспии народов, утекают в Великобританию, оставляя после себя лишь грязь и отходы.