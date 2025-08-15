Погода
"Русский язык никто не навязывает. Но запрещать один из языков ООН - глупо"

- Виктория Гунгер
Мир неоднозначный, всегда есть сторонники и противники РФ, есть добро, есть зло. Но им надо понять, что никто русский язык не навязывает. Об этом VB.KG на полях VII Кыргызско-Российского экономического форума сообщил начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

По его словам, русский язык давно зарекомендовал себя как язык мировой культуры, мировой науки, мирового образования.

"Это один из языков ООН, поэтому запрещать его - значит поступать, мягко говоря, глупо. Как некогда говорил великий Эйнштейн: "Есть две бесконечные категории - Вселенная и человеческая глупость. Хотя по поводу первой, я сомневаюсь". Это касается и тех, кто пытается выталкивать русский язык, как язык межнационального и культурного общения.


Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
