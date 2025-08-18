Кыргызстан и Бельгия упростили признание документов через систему апостиля

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что 11 июня 2025 года Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, официально вступила в силу между Кыргызстаном и Королевством Бельгия.

Королевство Бельгия дало согласие на присоединение Кыргызской Республики к Конвенции.

Теперь граждане, юридические лица и государственные учреждения смогут использовать официальные документы обеих стран без прохождения дополнительной консульской легализации - достаточно проставления апостиля.

Внедрение системы апостиля ускорит административные процессы, сократит расходы на заверение документов и снизит бюрократические барьеры в сферах образования, трудоустройства, права и бизнеса.