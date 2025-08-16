Погода
ГКНБ: Более 2,6 тыс. студентов отчислены из вузов Джалал-Абада

- Назгуль Абдыразакова
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области выявило факты фиктивного обучения студентов, находящихся за пределами страны и не участвующих в учебном процессе. По итогам проверки отчислено 2606 студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего нарушений зафиксировано в Джалал-Абадском государственном университете (ЖАГУ) -1142 студента, в том числе 167 иностранных граждан. В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) отчислено 895 студентов, в Современном международном университете (СМУ) - 497, в Центрально-Азиатском международном медицинском университете (ЦАММУ) - 58 и в Джалал-Абадском международном университете (ЖАМУ) - 14.

Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей освобождены от должностей проректор по учебной работе МНУ имени К.Ш. Токтомаматова С.О., директор Института непрерывного обучения (ИНО) МНУ Э.К., директор ИНО ЖАГУ С.А. и заведующий отдела практики и карьеры ЖАГУ З.К.

С преподавателями и руководством вузов проведены собрания с разъяснительно-профилактической работой по исключению коррупционных рисков.

Кроме того, инициировано внесение изменений в уставы вузов и положения о заочном обучении, а также расширение функций отделов практики, инспекции и учебных отделов для проведения встречных проверок до принятия отчётов о практике.


