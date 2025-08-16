Погода
$ 87.15 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

Сотрудники аэропорта "Манас" сдали 300 литров крови

174  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Международного аэропорта "Манас" приняли участие в акции донорства крови, сдав около 300 литров за один день. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Коллектив объединился, продемонстрировав сплочённость и искреннее стремление помогать людям. Каждая единица крови может спасти чью-то жизнь, поэтому такой вклад особенно важен.

Для аэропорта "Манас" подобные акции стали доброй традицией. Здесь уверены: забота о людях выходит далеко за пределы авиации, а донорство крови - проявление солидарности, ответственности и человеческого участия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449430
Теги:
сдача крови, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  