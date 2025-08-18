Более 100 курсантов приняли военную присягу перед отправкой за границу

В Бишкеке состоялась церемония приведения к военной присяге курсантов, поступивших в высшие военные учебные заведения иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эрлис Тердикбаев, руководство и личный состав Военного института, родители и близкие курсантов.

Более 100 курсантов сдали отборочные экзамены, прошли медицинский осмотр, прошли месячный курс молодого солдата и сегодня принесли военную присягу перед Родиной.

Курсанты будут обучаться в высших военных учебных заведениях Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Турции, Казахстана и Республики Узбекистан. В дальнейшем пополнят ряды Вооруженных Сил Кыргызской Республики.