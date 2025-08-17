Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе

В Чикаго на турнире UFC 319 чеченский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Поединок продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей (50–44 трижды). Чимаев нанёс сопернику 510 ударов против 56 и более 21 минуты контролировал его в партере. Для непобеждённого Хамзата это уже 15-я победа в карьере.

Дю Плесси ранее провёл девять победных боёв подряд и дважды защитил титул - против Израэля Адесаньи и Шона Стрикленда.

Другие бои UFC 319:

Лерон Мерфи победил Аарона Пико нокаутом (1 раунд, 4:59).

Карлос Пратес победил Джеффа Нила нокаутом (1 раунд, 4:59).

Майкл Пейдж выиграл у Джареда Каннонира решением судей.

Тим Эллиотт победил Кая Асакауру удушающим приёмом (2 раунд).

Байсангур Сусуркаев дебютировал в UFC, задушив Эрика Нолана во 2 раунде.

Также досрочные победы одержали Михал Олексийчук, Александр Эрнандес и Джозеф Моралес, который выиграл финал TUF 33.

Хамзат Чимаев уверенно ворвался в историю UFC, став новым королём среднего дивизиона.