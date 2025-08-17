Погода
$ 87.25 - 87.68
€ 101.35 - 102.35

Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе

247  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чикаго на турнире UFC 319 чеченский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Поединок продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей (50–44 трижды). Чимаев нанёс сопернику 510 ударов против 56 и более 21 минуты контролировал его в партере. Для непобеждённого Хамзата это уже 15-я победа в карьере.

Дю Плесси ранее провёл девять победных боёв подряд и дважды защитил титул - против Израэля Адесаньи и Шона Стрикленда.

Другие бои UFC 319:

Лерон Мерфи победил Аарона Пико нокаутом (1 раунд, 4:59).

Карлос Пратес победил Джеффа Нила нокаутом (1 раунд, 4:59).

Майкл Пейдж выиграл у Джареда Каннонира решением судей.

Тим Эллиотт победил Кая Асакауру удушающим приёмом (2 раунд).

Байсангур Сусуркаев дебютировал в UFC, задушив Эрика Нолана во 2 раунде.

Также досрочные победы одержали Михал Олексийчук, Александр Эрнандес и Джозеф Моралес, который выиграл финал TUF 33.

Хамзат Чимаев уверенно ворвался в историю UFC, став новым королём среднего дивизиона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449443
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  