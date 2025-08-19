Чимаев разгромил Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе

Хамзат Чимаев продемонстрировал абсолютное превосходство на турнире UFC 319 в Чикаго, одолев южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевав чемпионский пояс в среднем весе.

Представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения с первых секунд навязал сопернику борьбу в партере и на протяжении почти всех пяти раундов полностью контролировал ход поединка. Статистика боя оказалась ошеломляющей: Чимаев нанёс 567 ударов, из которых 529 достигли цели, тогда как Дю Плесси сумел ответить лишь 68 ударами (45 точных).

Используя доминирующую позицию "крест" в партере, Чимаев лишил чемпиона возможности для атаки и безостановочно наносил удары. Несмотря на стойкость и попытку активизироваться в концовке, Дю Плесси не смог изменить исход боя и проиграл единогласным решением судей.

Одностороннее противостояние стало ярким подтверждением стремительного восхождения Чимаева на вершину дивизиона до 84 кг и грозным предупреждением для остальных претендентов. Многие средневесы наблюдали за боем из первых рядов, но вряд ли кто-то из них обрадовался перспективе встретиться с новым чемпионом.

В 31 год Чимаев занял трон среднего веса, а его победа уже вошла в историю как одна из самых односторонних титульных схваток UFC.