Чолпон-Ата примет III Тюркскую универсиаду

В Чолпон-Ате на Иссык-Куле пройдет III Тюркская универсиада среди студентов тюркоязычных стран. Об этом сообщает Ассоциация футзала Кыргызстана.

В соревнованиях примут участие команды из Кыргызстана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Спортсмены будут соревноваться по семи видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба и футзал.

Футзал пройдет по круговой системе, победителем станет команда с наибольшим количеством очков. Помимо спортивных состязаний, организаторы планируют культурно-познавательные мероприятия, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью тюркоязычных стран.


