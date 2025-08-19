Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Представительство ЕС в КР объявляет о вакансии офисного сотрудника

132  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

The European Union Delegation to the Kyrgyz Republic is announcing the following vacancy Office support agent - Receptionist

The vacancy notice and application details are available on our website:

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/european-union-delegation-kyrgyz-republic-bishkek-looking-office-support-agent-receptionist_en

The deadline for application is 3 September 2025 at 17:00 Bishkek time by email only to delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu, indicating which position you apply for. Subject of your email must contain "Job Reference Number 47741".

No information will be provided by phone.

Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике объявляет о вакансии: Офисный сотрудник – ресепшионист

Объявление о вакансии и детали подачи заявки размещены на нашем сайте:

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/european-union-delegation-kyrgyz-republic-bishkek-looking-office-support-agent-receptionist_en

Крайний срок подачи заявок - 3 сентября 2025 г., 17:00 по бишкекскому времени

Заявки принимаются исключительно на следующий адрес электронной почты:

delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu. Укажите название должности, на которую вы подаете. В строке "Тема" вашего электронного письма необходимо указать "Job Reference Number 47741".

Справки по телефону не предоставляются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449458
Теги:
Европейский союз, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  