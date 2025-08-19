Представительство ЕС в КР объявляет о вакансии офисного сотрудника

The vacancy notice and application details are available on our website:
https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/european-union-delegation-kyrgyz-republic-bishkek-looking-office-support-agent-receptionist_en
The deadline for application is 3 September 2025 at 17:00 Bishkek time by email only to delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu, indicating which position you apply for. Subject of your email must contain "Job Reference Number 47741".
No information will be provided by phone.
Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике объявляет о вакансии: Офисный сотрудник – ресепшионист
Объявление о вакансии и детали подачи заявки размещены на нашем сайте:
https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/european-union-delegation-kyrgyz-republic-bishkek-looking-office-support-agent-receptionist_en
Крайний срок подачи заявок - 3 сентября 2025 г., 17:00 по бишкекскому времени
Заявки принимаются исключительно на следующий адрес электронной почты:
delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu. Укажите название должности, на которую вы подаете. В строке "Тема" вашего электронного письма необходимо указать "Job Reference Number 47741".
Справки по телефону не предоставляются.