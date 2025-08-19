Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Стартовал графический проект "Кайра Жаралуу"

130  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союз художников впервые инициировал проект по графике "Кайра жаралуу".

Симпозиум проходит в три этапа:

- отбор художников из всех регионов страны посредством онлайн-анкетирования;

- участие в пленэре, который состоится в городе Каракол;

- работа в мастерских в технике эстампа.

В своих произведениях участники должны отразить природу Кыргызстана, культурные ценности, народные традиции, а также общественную и духовную жизнь страны.

Завершится проект 4 сентября выставкой в галерее "Дубовый парк". Лучшие работы будут переданы в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Этот масштабный культурный проект открывает новые возможности для молодых и опытных художников Кыргызстана: расширить границы творческих поисков, повысить профессиональное мастерство и заявить о себе на международной арене. В ходе симпозиума участники смогут освоить различные техники графики и открыть для себя новые художественные направления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449482
Теги:
конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  