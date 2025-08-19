Стартовал графический проект "Кайра Жаралуу"

При поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союз художников впервые инициировал проект по графике "Кайра жаралуу".

Симпозиум проходит в три этапа:

- отбор художников из всех регионов страны посредством онлайн-анкетирования;

- участие в пленэре, который состоится в городе Каракол;

- работа в мастерских в технике эстампа.

В своих произведениях участники должны отразить природу Кыргызстана, культурные ценности, народные традиции, а также общественную и духовную жизнь страны.

Завершится проект 4 сентября выставкой в галерее "Дубовый парк". Лучшие работы будут переданы в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Этот масштабный культурный проект открывает новые возможности для молодых и опытных художников Кыргызстана: расширить границы творческих поисков, повысить профессиональное мастерство и заявить о себе на международной арене. В ходе симпозиума участники смогут освоить различные техники графики и открыть для себя новые художественные направления.