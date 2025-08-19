В Чолпон-Ате парень погиб в драке. Задержаны трое подозреваемых

16 августа в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что на территории одного из пансионатов города Чолпон-Ата скончался парень А.А. 2001 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По результатам предварительного следствия установлено, что погибший приехал из Бишкека отдыхать вместе с коллегами.

На территории пансионата у погибшего произошёл конфликт с неизвестными лицами, в ходе которого он получил телесные повреждения и впоследствии скончался.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Назначены соответствующие экспертизы.

В рамках уголовного дела установлены и задержаны подозреваемые: У.Т. 2011 года рождения, А.А. 2008 года рождения и Б.Ч. 2006 года рождения, которые доставлены в Следственную службу. По решению суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия.