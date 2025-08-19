Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

В Чолпон-Ате парень погиб в драке. Задержаны трое подозреваемых

187  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16 августа в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что на территории одного из пансионатов города Чолпон-Ата скончался парень А.А. 2001 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По результатам предварительного следствия установлено, что погибший приехал из Бишкека отдыхать вместе с коллегами.

На территории пансионата у погибшего произошёл конфликт с неизвестными лицами, в ходе которого он получил телесные повреждения и впоследствии скончался.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Назначены соответствующие экспертизы.

В рамках уголовного дела установлены и задержаны подозреваемые: У.Т. 2011 года рождения, А.А. 2008 года рождения и Б.Ч. 2006 года рождения, которые доставлены в Следственную службу. По решению суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449494
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, драка, погиб ребенок, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  