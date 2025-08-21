Сон Хын Мин взорвал рынок билетов в MLS

Переход южнокорейской звезды Сон Хын Мина в "Лос-Анджелес" вызвал ажиотаж среди болельщиков и стремительный рост цен на билеты, сообщает Korea Times.

На предстоящий матч чемпионата MLS против "Сан-Диего", который пройдет 1 сентября, стоимость премиум-билетов достигла 3,8 тысячи долларов. Изначально их цена составляла от 300 до 500 долларов.

Даже самые дешевые билеты стоят 187 долларов - это значительно выше обычной стоимости. Для сравнения, на игру "Ванкувер Уайткэпс" - "Орландо Сити" 31 августа билеты продаются всего за 2 доллара.

Официально о переходе Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" в MLS объявили в августе. За лондонский клуб он провел 454 матча, забил 173 гола и завоевал Лигу Европы в сезоне-2024/25.