Несовершеннолетние пострадали в драке в Бишкеке. Подозреваемые задержаны

17 августа в УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин Р.Д., сообщив, что его несовершеннолетние братья Р.Э. 2008 года рождения и Р.Э. 2010 года рождения были избиты парнем по имени Эржан и его друзьями на пересечении улиц Гагарина и Мурманская в Бишкеке. Нападавшие использовали газовый ключ и дубинку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР (Хулиганство). Начата доследственная проверка.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые: К.Э. 2002 года рождения, Ж.Н. 2002 года рождения, М.Э. 1992 года рождения и Ж.А. 2002 года рождения, которые были водворены в ИВС. В отношении пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причинённого вреда здоровью.

При проверке автомобиля подозреваемого М.Э. обнаружены пневматическое оружие и поддельное удостоверение помощника прокурора, принадлежащее ему.

Расследование продолжается.

Ведомство призывает граждан соблюдать закон, уважать общественный порядок и не создавать угрозу безопасности окружающих. ГУВД города Бишкек предупреждает: за умышленное нарушение порядка, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность по статье 280 УК КР, включая лишение свободы на срок до 5 лет.