Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Несовершеннолетние пострадали в драке в Бишкеке. Подозреваемые задержаны

135  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 августа в УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин Р.Д., сообщив, что его несовершеннолетние братья Р.Э. 2008 года рождения и Р.Э. 2010 года рождения были избиты парнем по имени Эржан и его друзьями на пересечении улиц Гагарина и Мурманская в Бишкеке. Нападавшие использовали газовый ключ и дубинку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР (Хулиганство). Начата доследственная проверка.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые: К.Э. 2002 года рождения, Ж.Н. 2002 года рождения, М.Э. 1992 года рождения и Ж.А. 2002 года рождения, которые были водворены в ИВС. В отношении пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причинённого вреда здоровью.

При проверке автомобиля подозреваемого М.Э. обнаружены пневматическое оружие и поддельное удостоверение помощника прокурора, принадлежащее ему.

Расследование продолжается.

Ведомство призывает граждан соблюдать закон, уважать общественный порядок и не создавать угрозу безопасности окружающих. ГУВД города Бишкек предупреждает: за умышленное нарушение порядка, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность по статье 280 УК КР, включая лишение свободы на срок до 5 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449521
Теги:
задержание, Бишкек, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  